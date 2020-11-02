Врач купил у джинна «лампу Алладина», чтобы стать здоровым и богатым

Чтобы убедить медика в подлинности лампы, один из жуликов являлся ему в образе джина.
Потерпевший рассказал, что познакомился с продавцами волшебной лампы, когда лечил их мать. В процессе общения аферисты убедили его, что сосуд приносит богатство и здоровье. Для этого они познакомили его с неким гуру, который якобы умел общаться с духами и во время одного из сеансов вызвал джина.
Аферисты просили за свой товар более $200 тыс., но в итоге «сошлись» и на 40 тыс.
Полицейские подозревают, что мошенники обманули подобным образом много семей в городе, пишет polit.ru. Полиция задержала двоих подозреваемых. Еще одна участница преступной группы скрылась.