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Происшествия

Врач купил у джинна «лампу Алладина», чтобы стать здоровым и богатым

Врач из индийского города Мератх пожаловался в полицию на мошенников, которые продали ему за $40 тыс. «лампу Алладина», сообщает NDTV.

Алладин
Алладин

Чтобы убедить медика в подлинности лампы, один из жуликов являлся ему в образе джина.

Потерпевший рассказал, что познакомился с продавцами волшебной лампы, когда лечил их мать. В процессе общения аферисты убедили его, что сосуд приносит богатство и здоровье. Для этого они познакомили его с неким гуру, который якобы умел общаться с духами и во время одного из сеансов вызвал джина.

Аферисты просили за свой товар более $200 тыс., но в итоге «сошлись» и на 40 тыс.

Полицейские подозревают, что мошенники обманули подобным образом много семей в городе, пишет polit.ru. Полиция задержала двоих подозреваемых. Еще одна участница преступной группы скрылась.

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