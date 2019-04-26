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Происшествия

Врач-нарколог и ее пациент делали «закладки» в Барнауле

43-летний мужчина и 27-летняя женщина делали «закладки» с наркотиками в Барнауле. Выяснилось, что мужчина проходил у своей подельницы, которая работает врачом-наркологом, лечение зависимости, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Полиция.
Полиция.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Парочка раскладывала «закладки», а адреса сообщала неизвестным для последующего сбыта. 11 января их задержали с «оптовой» партией наркотиков.

«Закладчики» снимали квартиру на ул. Взлетной. Там правоохранители обнаружили наркотики, приспособления для их взвешивания и упаковки.

Свои действия подельники объяснили необходимостью выплачивать кредиты и платить аренду за квартиру.

Они признали вину и дали подробные показания. Несмотря на это, в прокуратуре подчеркивают, что максимальное наказание за совершенное преступление — 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд.

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