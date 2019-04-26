Врач-нарколог и ее пациент делали «закладки» в Барнауле

Парочка раскладывала «закладки», а адреса сообщала неизвестным для последующего сбыта. 11 января их задержали с «оптовой» партией наркотиков.
«Закладчики» снимали квартиру на ул. Взлетной. Там правоохранители обнаружили наркотики, приспособления для их взвешивания и упаковки.
Свои действия подельники объяснили необходимостью выплачивать кредиты и платить аренду за квартиру.
Они признали вину и дали подробные показания. Несмотря на это, в прокуратуре подчеркивают, что максимальное наказание за совершенное преступление — 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд.