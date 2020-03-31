Алтайский краевой суд полностью снял обвинения и освободил из-под стражи жительницу Барнаула, в судьбе которой произошел очень драматичный поворот. Еще недавно она успешно работала участковым педиатром в детской поликлинике, а затем предстала перед судом за убийство брата, признала вину и была приговорена к четырем годам колонии. Altapress.ru удалось выяснить, почему это решение суда первой инстанции было отменено.

Достойный человек

Судя по отзывам на барнаульских медицинский сайтах, Нина Давыдова (фамилии фигурантов дела изменены — прим. Altapress) — хороший педиатр и душевный человек. Такую репутацию Она получила, долгое время проработав участковым врачом в поликлинике № 3 Барнаула. По показаниям соседей, Нина — человек порядочный и неконфликтный.

Поговорить по поводу произошедшего с самой Давыдовой и ее адвокатом Еленой Старковой корреспонденту Altapress.ru не удалось. От общения с прессой они пока воздерживаются. Даже после решения апелляционной инстанции Алтайского краевого суда об оправдании детского доктора, которое стало неожиданным для многих.

Получив информацию об этом уголовном деле, мы намеренно не публикуем всех деталей из разряда «не для слабонервных».

Врач. CCO

«Никто не мог , кроме меня»

Дело об умышленном убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) рассматривал судья Центрального районного суда Станислав Борисов. Нина Давыдова признала вину, заявив, что никто, кроме нее не мог причинить брату телесных повреждений, от которых он скончался. Сказала, что это был ответ на неоднократные угрозы ей и ее сыну.

В ходе судебного процесса обвинение Давыдовой было изменено. По мнению судьи, она причинила тяжкий вред здоровью потерпевшего, от которого наступила его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Женщина нанесла брату несколько ударов топором по различным частям тела, умер он на месте происшествия от ранений шеи и обильной потери крови.

Когда это произошло, Нина Давывода позвонила сыну и в полицию.

Центральный районный суд приговорил ее к четырем годам колонии. Такое решение не устроило прокуратуру. В ведомстве до сих пор считают, что это было именно умышленное убийство. Поэтому приговор необходимо отменить, в том числе в связи с его чрезмерной мягкостью. Жалобу на приговор в Алтайский краевой суд направила и адвокат Елена Старкова.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Колун в руках

В фабуле этого дела есть детали, которые не оспариваются ни гособвинением, ни стороной защиты. Давыдова проживала в одном доме с пожилой матерью и братом Андреем. В тот вечер брат был пьян, скандалил и оскорблял Давыдову. В определенный момент он принес в квартиру топор-колун, закрыв входную дверь изнутри на ключ. Ругань и угрозы продолжились.

Сама драма произошла уже под утро. По показаниям Нины Давыдовой, она услышала движения в комнате брата и, взяв гантель, решила выяснить, что в ней происходит, «так как опасалась, что он может напасть с топором». Андрей действительно схватился за колун, с сестрой завязалась борьба, «каждый тянул топор к себе». В это время брат кричал, что убьет ее.

Из показаний подсудимой, которые есть в определении апелляционной инстанции краевого суда: «В этот момент она поняла, что жить ей осталось недолго, схватила гантель и ударила брата по голове. Он сел на диван, но снова стал подниматься и тянуться за топором. Тогда она в ужасе схватила топор и начала наносить удары, куда придется. Потом бросила топор, ушла в кухню, не зная, что делать».

После этого женщина накрыла тело простыней и начала звонить сыну.

Топор. СС0

Спасение от наказания

На счастье Нине Давыдовой, апелляция признала обвинительный приговор Центрального суда незаконным и отменила его.

Оснований для такого решения у коллегии краевого суда было несколько. Но, пожалуй, резюмирующим является это:

Давыдова, реально опасаясь за свою жизнь, хаотично нанесла удары колуном, с которым Андрей только что нападал на нее и которым ей удалось завладеть в процессе борьбы с человеком, физически ее превосходящим, она была вправе защищаться любым доступным ей способом, в том числе и путем применения топора. Иными словами, женщина в этой ситуации оборонялась, как могла.

Этим же определением краевого суда производство по уголовному делу было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Нине Давыдовой отменили меру пресечения в виде домашнего ареста. Она получила право на реабилитацию.