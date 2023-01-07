7 января
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Происшествия

Врач-уролог. Стала известна личность женщины, которую насмерть загрызла собака в Барнауле

Стала известна личность женщины, которую загрыз алабай в Барнауле. Погибшая — известный врач, преподаватель медуниверситета Ярослава Яковец, рассказала «Газете.Ру» ее знакомая Анна.

Алабай - среднеазиатская овчарка.
Алабай - среднеазиатская овчарка.
alabaihelp.kamrbb.ru

«Это известная уролог-андролог, преподаватель медуниверситета Ярослава Валерьевна Яковец. Урологи все в шоке», — говорит собеседница.

По ее словам, женщина ежедневно кормила собак, живших на участке и охранявших дом. Погибшая на животных не жаловалась.

«Не помню, чтобы она алабая заводила. Что могло послужить причиной такой агрессии, неизвестно. Алкоголь исключается, она всегда за рулем», — подчеркивает Анна.

Ранее алабай насмерть загрыз 58-летнюю жительницу Барнауле. Трагедия произошла на ул. Боровой. По словам очевидев, у женщины множество укусов, в том числе перекушена аорта. Организована доследственная проверка. Как сообщили в СУ СК по региону, собаку нейтрализовали.

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