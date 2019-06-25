Врачи рассказали о нестыковках в истории с отравлением Алибасова

В истории с отравлением музыкального продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий.

«Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют», — пояснил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.

И добавил, что с этим диагнозом невозможно выписать пациента так быстро, пишет «КП».

Румянцев также прокомментировал видеозаписи, сделанные после выписки, на которых Алибасов ходит на фоне банок с детским питанием и не выглядит исхудавшим. По словам врача, при таком ожоге человеку приходится питаться через гастростому, минуя желудок и пищевод. Медик пояснил, что в животе у пациента в таком случае должно быть отверстие, а у Алибасова его нет, пишет Lenta.ru.

«Видимо, нет этого диагноза, это выдумки!», — заявил Румянцев.

В свою очередь, анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев уточнил, что потеря памяти, о которой рассказывали представители продюсера, после медикаментозного сна невозможна, сообщает RT.

«Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал… никакой амнезии не было», — указал он.

Единственный доказанный факт в этой истории, что Алибасов две недели провел в реанимации токсикологического отделения института Склифосовского: в справочной больницы это не раз подтверждали.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами — сообщалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.

17 июня его сын заявил, что продюсера выписали из больницы. И продюсер уже принял участие в программе «Привет, Андрей!» Малахова. Там Алибасов даже пустился в пляс.