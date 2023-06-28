Врачи спасли россиянку, которую ударил гарпуном в шею разъяренный сосед

Врачи Приморья спасли женщину, чью шею насквозь проткнули гарпуном. Это сделал ее разъяренный сосед. Об этом сообщает Telegram-канал "Минздрав Приморья".

Напоминаем, что в поселке Трудовое в Приморье мужчина поджег своего соседа из самодельного гранатомета. А после достал ружье для подводной охоты и выстрелил гарпуном в шею женщине.

Несмотря на торчащую стрелу, женщина сохраняла спокойствие и самостоятельно обратилась за помощью в больницу. По мнению врачей, такое ранение считается смертельным. Однако женщине повезло - стрела не задела жизненно важные органы.

Пострадавшей срочно провели обследование. Выяснилось, что у нее частично повреждена щитовидная железа. Врачи тут же провели операцию, которая длилась полтора часа.

Операция прошла успешно, щитовидную железу удалось сохранить. На утро женщина уже улыбалась и спокойно разговаривала.