Врачи в московской больнице заразили мужчину инфекциями и вымогали деньги

С чего все началось
С сентября 2022 года педагог по гитаре Александр Соколов лечился от почечной недостаточности. Ему очищали кровь. Во время процедур в организм мужчины попала инфекция золотистого стафилоккока, которая вызывает пневмонию, эндокардит и остеомиелит.
Халатность врачей
В феврале состояние Соколова ухудшилось. Его доставили в больницу с диагнозом «двустороннее воспаление легких». Мужчина успел рассказать родным, что врачи не подходили к нему, не давали воды.
Помогать Александру, как сообщила Baza, начали только за деньги. «Подходы» врачей к мужчине оценили в 300 рублей. Состояние педагога снова ухудшилось, только в этот раз в организм поселилась еще одна инфекция, которая вызывает сепсис и пневмонию. В марте мужчина скончался.
Обнародование дела
12 апреля в СК Москвы возбудили дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В ходе проверки выяснилось, что погибший поссорился с завотделением гемодиализа больницы, поэтому следователи проверят версию об умышленном причинении смерти.
Екатерина Коваленко
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