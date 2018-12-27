Вредоносная программа списала 9 тысяч рублей с карты жительницы Алтая

Жительница села Онгудай рассказала, что к номеру телефона подключена услуга «мобильный банк». Дети потерпевшей взяли гаджет, выходили в интернет и устанавливали различные приложения и игры. Антивирусной программы в телефоне не было.
По предварительной информации, подростки перешли по очередной ссылке и установили на смартфон вредоносную программу. Потом случился сбой в работе программного обеспечения. Перезагрузив аппарат, сельчанка получила смс о списании 9 тысяч рублей.
Телефон направили на экспертизу, возбудили уголовное дело.