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Вредоносная программа списала 9 тысяч рублей с карты жительницы Алтая

В Республике Алтай подростки перешли по ссылке с телефона матери. После этого с карты женщины исчезла крупная сумма, пишет ГУ МВД России по региону.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Жительница села Онгудай рассказала, что к номеру телефона подключена услуга «мобильный банк». Дети потерпевшей взяли гаджет, выходили в интернет и устанавливали различные приложения и игры. Антивирусной программы в телефоне не было.

По предварительной информации, подростки перешли по очередной ссылке и установили на смартфон вредоносную программу. Потом случился сбой в работе программного обеспечения. Перезагрузив аппарат, сельчанка получила смс о списании 9 тысяч рублей.

Телефон направили на экспертизу, возбудили уголовное дело.

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