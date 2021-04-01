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Происшествия

Коммунальщики повредили газовую трубу в Барнауле

Днем 1 апреля у здания Барнаульского ВРЗ коммунальщики повредили газопровод высокого давления. Кадры с места ЧП опубликовал паблик «Инцидент Барнаул». Без газа остались более 200 домов.

Коммунальщики повредили газовую трубу в Барнауле.
Коммунальщики повредили газовую трубу в Барнауле.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Сообщается, что газовую трубу повредили сотрудники городского водоканала при проведении земляных работ по устранению аварии на сети водопровода.

«Подача газа приостановлена в 212 домах частного сектора в границах улиц Бульвар 9-го января и Водопроводной. Специалисты „Русь Энерго“ занимаются восстановительными работами», — сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

По данным очевидцев, работников завода эвакуировали.

Утром 30 марта в Барнауле прорвало водопровод на пересечении ул. Геодезическая и Энтузиастов.

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