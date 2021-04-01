Коммунальщики повредили газовую трубу в Барнауле.

Сообщается, что газовую трубу повредили сотрудники городского водоканала при проведении земляных работ по устранению аварии на сети водопровода.
«Подача газа приостановлена в 212 домах частного сектора в границах улиц Бульвар 9-го января и Водопроводной. Специалисты „Русь Энерго“ занимаются восстановительными работами», — сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.
По данным очевидцев, работников завода эвакуировали.
Утром 30 марта в Барнауле прорвало водопровод на пересечении ул. Геодезическая и Энтузиастов.