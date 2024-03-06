«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

Заветная мечта
Частные домики разной красоты и величины тянутся в два ряда по улице Стахановской поселка Белоярск в Новоалтайске. Дом семьи Рябко выбивается на этом умиротворенном фоне. Остатки крыши чернеют на фоне голубого зимнего неба, а сквозь закопченные окна больше не виден свет.
В этом доме Юлия Рябко выросла и здесь же стала жить уже со своей семьей. Она у нее большая — четверо детей: двое сыновей и две дочери.
Юлия признается, что всегда мечтала о большой семье, тем более что сама выросла в такой. Она окончила барнаульский торгово-экономический колледж по специальности «управленец общественного питания». Затем уехала жить и работать в Москву. Там же встретила своего будущего мужа Валерия.
Сначала молодые люди просто работали вместе, попутно узнавая друг друга. Оказалось, что Валерий тоже очень любит детей. По образованию он учитель биологии и детский психолог. Это очень сблизило его с Юлией. Появилась взаимная симпатия, которая переросла в нечто больше. Вскоре они расписались в ЗАГСе и переехали на родину Юлии — в Новоалтайск. В этом году Рябко отмечают 10 лет со дня свадьбы.
И Юлия, и Валерий очень хотели построить крепкую семью. Но родить своих детей у девушки так и не получилось: они с мужем оказались генетически несовместимы. Однако отказываться от своей мечты или друг от друга супруги Рябко не стали. И решили взять ребенка из детского дома.
«У вас мальчик!»
Супруги отучились в школе приемных родителей в Барнауле и получили заключение, подтверждающее, что они могут быть усыновителями. Параллельно собирали необходимые документы и еще несмело представляли, как подарят семью будущему ребенку.
«Спустя месяц после заключения мы приехали в отдел опеки и попечительства, чтобы встать на очередь. И вдруг нам сообщают: «Мы вас в очередь ставить не будем. Потому что у нас ваша девочка». Когда мы ее увидели, то влюбились с первого взгляда!» - с улыбкой рассказывает Юлия.
Свою будущую дочку Рябко встретили в Доме малютки. От малышки отказались родители, ей было тогда два с половиной месяца. «Мы сразу поняли, что это наша девочка, во всех смыслах», - говорит собеседница.
«А меньше, чем через год нам снова позвонили из Дома малютки и сообщили: «Собирайтесь скорее, у вас сын родился!». Малыш, тоже недоношенный «отказник». Ему было всего 16 дней, и его еще даже не успели забрать из роддома. Мы, конечно же, поехали за нашим мальчиком», - вспоминает Юлия. Сейчас этот крохотный малыш вырос в четырехлетнего «богатыря», как его ласково называет мама.
Год назад супруги Рябко стали родителями в третий раз. Им предложили усыновить еще двух детей, кровных брата с сестрой, 7 и 4,5 лет. Так семья стала многодетной. Тогда же Юлия решила полностью посвятить себя детям, тем более что зарплаты мужа хватало на жизнь.
«Мы ходим в детский сад и в школу, занимаемся у логопедов. Трое из четырех детей увлекаются карате, им очень нравится. Дети все дружные, никто не ругается друг с другом. Они наши, родные, кто бы что ни говорил», - улыбается Юлия.
Трагичный скачок электричества
Чтобы такой большой семье было весело и удобно жить всем вместе, супруги Рябко сделали в фамильном доме Юлии капитальный ремонт. Расширили комнаты, перекрыли крышу и обшили сайдингом. На него они взяли кредит.
Во дворе установили игровую площадку с качелями и баскетбольным кольцом. Завели собаку, о которой так мечтали дети. И засадили большой огород. «Все как у всех», - скромно пожимает плечами Юлия. Однако не у всех за одно утро сгорает дом.
Пожар начался 10 февраля, когда семья еще спала. По информации ГУ МЧС, причиной возгорания мог стать скачок электроэнергии, который произошел из-за временного отключения света. В отопительном котле поднялась высокая температура, от него загорелись стены из сэндвич-панелей.
Огонь распространился по дому не сразу, ему помешала дверь, которая отделяла «кочегарку» от основной части дома. Это дало достаточно времени, чтобы пожар успели заметить с улицы. На помощь Рябко пришли проезжающие мимо люди. Один из них подбежал к дому и разбудил хозяев стуком в окно. Позже Юлия узнала, что их спасителя зовут Сергей Никитин.
Семья проснулась в дыму, который застилал все вокруг. Юлия чувствовала, что уже успела надышаться угарным газом. Она побежала в ближайшую детскую, к мальчикам, схватила сыновей в охапку и оказалась на улице прямо в пижаме и домашних тапочках.
«Погода тогда еще стояла плохая: была оттепель, шел дождь и дул ветер. Я закинула сыновей в еще холодную машину, а сама побежала за дочками», - рассказывает Юлия.
Вместе с мужем они начали вытаскивать девочек — их комната находилась ближе всего к горящей «кочегарке». В это время огонь прорвался внутрь дома и моментально распространился по натяжным потолкам. «Мы выбегали, а за Валерой рушился потолок», - вспоминает собеседница.
«То, что важнее всего»
О том, как выглядел дом Рябко до пожара, можно только представлять по рассказам Юлии. От самих комнат не осталось ничего, кроме почерневших стен и обгоревшей мебели. Все то, что не сгорело, утонуло в воде во время тушения пожара.
Первая комната в доме — это просторная кухня с длинным столом, за котором помещались все члены семьи. Раньше на входе стоял большой аквариум с рыбками всех цветов радуги. Они сварились заживо во время пожара.
В некогда уютной гостиной вся семья смотрела телевизор. Напротив - две детские комнаты: для мальчиков и девочек. Часть уцелевших игрушек унесли на веранду. Большого пупса с обгорелым лицом отвернули к стене, потому что теперь он больше пугает, чем приносит радость.
Рядом с детской расположена небольшая спальня родителей. В ней уцелела только деревянная фигурка: родители-мишки, почерневшие от сажи, обнимают двух малышей, которых огонь, на удивление, не тронул.
«Мы купили эту фигурку, когда у нас еще было двое детей, - рассказывает Юлия. - Посмотрите, как мишки родители обгорели, а дети и дата нашей свадьбы остались целы. Словно это они защитили их. Когда я нашла ее после пожара, так сразу и расплакалась».
Единственная комната, которая почти не пострадала от пожара — это ванная. Здесь все осталось по-прежнему, уцелели даже занавески на окне. Спасло комнату то, что в день, когда огонь распространялся по дому, дверь в нее была закрыта. Это не позволило пламени проникнуть внутрь.
Помощь от каждого
Все, что осталось от прежнего быта семьи Рябко, - это машина, в которой находилась часть документов. Даже пес, любимый питомец детей, не выжил — задохнулся в дыму.
Первое время семья пыталась найти съемное жилье, лишь бы не оставаться на улице. Но подходящих предложений не было. И вдруг на просьбу о помощи откликнулся фермер Николай из Березовского молзавода в Первомайском районе. Он бесплатно предоставил Рябко отдельный дом до лета.
Новое пристанище оказалось теплым, с электричеством и водой. Но без мебели. Ей поделились неравнодушные люди. Сейчас в доме есть шкафы, кровати и кухонная техника — все то, что необходимо на первое время. «Недавно к нам приезжали органы опеки, проверяли, в каких условиях живут наши дети. Их все устроило, никаких замечаний к нам не было», - отмечает Юлия.
«Мы даже сами не ожидали, что к нам на помощь придет столько людей. Откликнулись друзья, родственники, соседи и знакомые. Помогали даже те, кого мы не знали, - рассказывает собеседница. - Они делились вещами, помогали финансово и сами распространяли информацию о том, что нам нужна помощь. И мне очень хотелось бы поблагодарить всех, кто помог нам!»
Также друзья семьи помогли составить необходимые документы, чтобы получить помощь от Министерств социальной защиты Новоалтайска и Барнаула. Рябко получили около 59 тыс. рублей. Помогли и с работы мужа — компания «Мария-Ра» выделила пострадавшим 50 тыс. рублей.
«Дополнительно администрация города пообещала нам закупить 100 кубов древесины для восстановления дома. Мы должны будем оплатить только доставку и распил — в районе 300 тыс. рублей. Решения по этому вопросу мы ожидаем после апреля», - рассказывает Юлия.
Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы полностью восстановить дом. Требуется заменить отопление и электричество, заново построить крышу, поставить новые окна и входные двери. А также закупить новую мебель и отделочные материалы. «Строители оценили нам все затраты на материалы и работы в 1,5 млн рублей», - рассказывает Юлия.
Семья Рябко твердо настроена восстановить дом и уже летом снова очутиться в родных стенах.
«Этот дом нам очень дорог. Мы прожили в нем 10 лет, вкладывали в него каждую копейку. И не хочется его просто так терять», - признается Юлия.
Желающие помочь строительными материалами или финансами могут связаться с Юлией Рябко по телефону +7 913 219-51-72.
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