Все равно сносить: появились подробности крупного пожара на элеваторе в Алтайском крае

В селе Шипуново 22 апреля сгорело здание склада местного элеватора. Очевидцы сняли впечатляющие кадры пожара, но, по данным спасателей, материального ущерба из-за ЧП нет. Здание было полуразрушенным и не использовалось.

Сообщение о пожаре поступило в 17:34. Огнеборцы оказались на месте через три минуты. Открытое пламя уже бушевало внутри здания, рассказывают спасатели.

Огнем повреждена крыша и стены. Пострадавших людей нет. Как сказал владелец объекта — он собирался его сносить, добавили в МЧС.

В сети появились несколько видео с места происшествия. Комментаторы подчеркивают, что на счастье погода была безветренная, иначе огонь мог бы легко перекинуться на соседние постройки.