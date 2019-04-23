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Происшествия

Все равно сносить: появились подробности крупного пожара на элеваторе в Алтайском крае

В селе Шипуново 22 апреля сгорело здание склада местного элеватора. Очевидцы сняли впечатляющие кадры пожара, но, по данным спасателей, материального ущерба из-за ЧП нет. Здание было полуразрушенным и не использовалось.

Пожар в Шипуново.
Пожар в Шипуново.
"Инцидент Барнаул"

Сообщение о пожаре поступило в 17:34. Огнеборцы оказались на месте через три минуты. Открытое пламя уже бушевало внутри здания, рассказывают спасатели.

Огнем повреждена крыша и стены. Пострадавших людей нет. Как сказал владелец объекта — он собирался его сносить, добавили в МЧС.

В сети появились несколько видео с места происшествия. Комментаторы подчеркивают, что на счастье погода была безветренная, иначе огонь мог бы легко перекинуться на соседние постройки.

«Бывают случаи, что те, кто снимает на телефон, ради красивого кадра и сами запускают „огненного петуха“, бросив спичку в сухую траву. Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой искры», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.

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