«Все-таки подожгли»: в алтайском садоводстве сгорел дом

Пожар начался около 4 ночи и полыхал открытым огнем. Постройка сгорела практически полностью. Очевидцы рассказали, что в доме на момент пожара никого не было — хозяева постоянно там не проживают.
«Все-таки подожгли, не нас, так других», — говорит соседка. Другой очевидец добавляет, что вечером видел молодого парня, который «шарился» у дома. Мужчина вызвал охрану, но тот убежал.
В Барнауле этой же ночью горел частный доме на ул. Красносельской, сообщили очевидцы в группе Barnaul22. На место оперативно прибыли пожарные. По словам очевидцев, есть пострадавший, он отравился продуктами горения.