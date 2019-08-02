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Происшествия

«Все-таки подожгли»: в алтайском садоводстве сгорел дом

В бийском садоводстве «Металлист 1» ночью 2 августа сгорел дом, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Бийск». Местные жители уверены, что это был поджог.

Пожарные.
Пожарные.
22.mchs.gov.ru

Пожар начался около 4 ночи и полыхал открытым огнем. Постройка сгорела практически полностью. Очевидцы рассказали, что в доме на момент пожара никого не было — хозяева постоянно там не проживают.

«Все-таки подожгли, не нас, так других», — говорит соседка. Другой очевидец добавляет, что вечером видел молодого парня, который «шарился» у дома. Мужчина вызвал охрану, но тот убежал.

В Барнауле этой же ночью горел частный доме на ул. Красносельской, сообщили очевидцы в группе Barnaul22. На место оперативно прибыли пожарные. По словам очевидцев, есть пострадавший, он отравился продуктами горения.

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