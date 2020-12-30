В Алтайском крае разыскивают 15-летнюю школьницу

Приметы
- на вид 15 лет,
- среднего телосложения,
- волосы черные.
Была одета
- шуба норковая короткая,
- синие джинсы,
- короткие сапоги.
Следователи и криминалисты проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла школьница. Осматриваются жилье и возможные места, где девочка могла быть.
Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя СК.
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Князевой В.Н. либо видевших ее, просьба сообщить по телефону