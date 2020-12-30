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Происшествия

В Алтайском крае разыскивают 15-летнюю школьницу

21 декабря в Рубцовске ушла из дома и не вернулась 15-летняя Валентина Князева. К поискам подключились следственные органы.

В Рубцовске пропала 15-летняя девочка.
В Рубцовске пропала 15-летняя девочка.
altai-krai.sledcom.ru

Приметы

  • на вид 15 лет,
  • среднего телосложения,
  • волосы черные.

Была одета

  • шуба норковая короткая,
  • синие джинсы,
  • короткие сапоги.

Следователи и криминалисты проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла школьница. Осматриваются жилье и возможные места, где девочка могла быть.

Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя СК.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Князевой В.Н. либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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