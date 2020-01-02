«Вспучило всю стену»: очевидцы рассказали о ЧП со взрывом газа в Твери

Рано утром 2 января в жилом доме в Твери взорвался газ. Хлопок произошел в квартире на третьем этаже, мужчину и женщину, живущих там, госпитализировали. При этом сам дом серьезно пострадал, сообщает Afanasy.biz.

«Взрыв сильнейший, — рассказал журналистам очевидец — житель соседнего дома. — С обоих сторон вынесло бетонные ограждения лоджий, стеклопакеты (то, что от них осталось) отлетели метров на 50, куча машин МЧС…».

По его словам, после взрыва в доме по шву утепления пошла трещина:

«Если присмотреться к правой панели, то видно, что вспучило всю стену. А на ней вес еще 6 этажей. Экспертизу, говорят, надо ждать. Ее из Москвы должны привезти».

Из подъезда, где произошел хлопок газа, эвакуировали 52 человека.

О происшествии доложили губернатору Тверской области Игорю Рудене. Он распорядился оказать максимальную помощь всем пострадавшим в ЧП.