Второй пилот рейса Москва-Анапа скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону (обновлено)

Командир пассажирского лайнера связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота. Было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту.
По словам источника, «диспетчеры спрямили маршрут и дали борту приоритет посадки с тем, чтобы он как можно скорее приземлился в аэропорту „Платов“ (Ростов-на-Дону)».
Самолет благополучно приземлился. Второй пилот был передан бригаде скорой помощи, сказал собеседник агентства. Позже источник сообщил «Интерфаксу», что пилота спасти не удалось, он скончался.
В пресс-службе ростовского аэропорта подтвердили факт внеплановой посадки рейса, однако причины и обстоятельства произошедшего не уточнили.
Обновление на 16:20
Причиной смерти второго пилота, по информации Южного следственного управления на транспорте СК России, стала сердечная недостаточность. В ведомстве уточнили, что никто из 83 пассажиров не пострадал. На месте работают следователи, выясняются обстоятельства трагедии, пишет Life.