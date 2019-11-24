Второй пилот рейса Москва-Анапа скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону (обновлено)

Пилоту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Анапу, стало плохо в воздухе, пришлось экстренно садиться в ростовском аэропорту, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный информированный источник.

Командир пассажирского лайнера связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота. Было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту.

По словам источника, «диспетчеры спрямили маршрут и дали борту приоритет посадки с тем, чтобы он как можно скорее приземлился в аэропорту „Платов“ (Ростов-на-Дону)».

Самолет благополучно приземлился. Второй пилот был передан бригаде скорой помощи, сказал собеседник агентства. Позже источник сообщил «Интерфаксу», что пилота спасти не удалось, он скончался.

В пресс-службе ростовского аэропорта подтвердили факт внеплановой посадки рейса, однако причины и обстоятельства произошедшего не уточнили.

Обновление на 16:20

Причиной смерти второго пилота, по информации Южного следственного управления на транспорте СК России, стала сердечная недостаточность. В ведомстве уточнили, что никто из 83 пассажиров не пострадал. На месте работают следователи, выясняются обстоятельства трагедии, пишет Life.