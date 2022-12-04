4 декабря
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Происшествия

Второй пошел. Еще одну коммунальную аварию заметили на улице Барнаула

Еще одну коммунальную аварию заметили жители Барнаула на улице 80 Гвардейской Дивизии. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Коммунальная авария на улице 80 Гвардейской Дивизии
Коммунальная авария на улице 80 Гвардейской Дивизии
Инцидент Барнаул

Вода разлилась по проезжей части на улице 80 Гвардейской Дивизии.

На фото можно увидеть, что большая часть улицы находится под водой. Она бурлит из-под канализационного люка.

Коммунальная авария на улице 80 Гвардейской Дивизии
Коммунальная авария на улице 80 Гвардейской Дивизии
Инцидент Барнаул

Накануне, в ночь на 4 декабря произошла другая коммунальная авария — на улице Эмилии Алексеевой поток воды залил проезжую часть.

Жители Барнаула не упустили случай сыронизировать над этой ситуацией:

«А ведь зима только несколько дней как началась…»

«Классно, а я думал, только у нас в Бийске такие чудеса… Оказывается не только. Зато сейчас цены подняли — и аварии больше не будет!»

«Прорыв за прорывом! Ай да молодцы!»

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