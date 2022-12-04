Второй пошел. Еще одну коммунальную аварию заметили на улице Барнаула

Вода разлилась по проезжей части на улице 80 Гвардейской Дивизии.
На фото можно увидеть, что большая часть улицы находится под водой. Она бурлит из-под канализационного люка.
Накануне, в ночь на 4 декабря произошла другая коммунальная авария — на улице Эмилии Алексеевой поток воды залил проезжую часть.
Жители Барнаула не упустили случай сыронизировать над этой ситуацией:
«А ведь зима только несколько дней как началась…»
«Классно, а я думал, только у нас в Бийске такие чудеса… Оказывается не только. Зато сейчас цены подняли — и аварии больше не будет!»
«Прорыв за прорывом! Ай да молодцы!»
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