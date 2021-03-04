Втроем на одного. В Алтайском крае школьники избили одноклассника

Ученики лицея № 6 в Рубцовске избили одноклассника. Об этом стало известно из сообщения в группе «Инцидент Рубцовск». Мальчика якобы повалили на землю и пинали ногами по телу и голове. В деле уже разбирается полиция.

Женщина описала инцидент со слов своей дочери.

«Повалили с ног и когда он упал начали все втроем его пинать ногами по телу и куда придется. Остановить их никто не мог. И даже на крики девочек, „не бейте его, он и так уже лежит“, они не реагировали», — пишет рубцовчанка.

На место драки вызвали наряд полиции и сотрудников ПДН.

В пресс-службе МО МВД России «Рубцовский» подтвердили факт инцидента. Полицейские начали проверку и разбираются в произошедшем.

«За день до этого эти же мальчики пришли на уроки во вторую смену пьяные и их вызывали к директору. Страшно представить что они творят вне стен школы. Да и за своего ребенка теперь страшно», — переживает женщина.

Она добавила, что в школе стоят камеры видеонаблюдения, но парней это не остановило.

Школьник. Подросток. СС0

Кусал до шрамов

В комментариях озвучили иные версии инцидента, согласно которым пострадавший школьник сам не раз терроризировал и детей, и учителей.

«Начнем с того, что мальчик, которого избивали, неадекватный. Еще с начальной школы он избивал, кусал до шрамов не только одноклассников, но и учителей. Во вчерашней ситуации виноват он. Он правокатор. Он первый лезет. Его нужно исключать, а не мальчиков. Он еще осенью говорил, что хочет нас расстрелять. Неадекватное поведение. Не нужно так выворачивать ситуацию, пожалуйста. Эти мальчики ни разу в школу пьяные не приходили», — заступилась за участников драки одна из подписчиц паблика.

Есть и информация о том, что якобы пострадавший «первый кинулся» на одного из ребят из-за того, что тот открыл кабинку в туалете, где он был. Из-за этого и началась потасовка.

«Следовательно, первый мальчик извинился, но, как вы говорите, бедный избиваемый мальчик сам бросился на человека, после этого с ним говорили, чтобы он успокоился, но он продолжал лезть сам, когда его убирали, он переключился на второго мальчика и только после этого открывается вся история с видеокамер. <…> так что не надо тут говорить, что его запинывали втроем, у меня у самого немало шрамов от этого человека, которого вы выставили невинным», — написал другой комментатор.

В самой школе инцидент не комментируют.

Ранее сотрудник одного из ЧОПов Барнаула, работавший в гимназии № 85, попал под уголовное дело после стычки со школьником.