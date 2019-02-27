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Происшествия

«Вцепился в руку и жевал до кости»: барнаулец написал заявление в полицию на кота

В полицию поступило заявление от барнаульца Артема, который рассказал, что пострадал от нападения кота. Однако хозяйка животного, напротив, утверждает, что жертва — ее питомец, сообщают «Наши новости».

Черный кот.
Черный кот.
СС0

Кот Маркиз несколько дней назад незаметно сбежал из квартиры, его хозяйка Нелли Витошкина развесила объявления, на которое сразу отозвались. Дворник рассказала, что кот лежит в контейнере для мусора. По словам хозяйки, кто-то связал ему передние лапы, а потом сбросил с 10 этажа в мусоропровод.

Кот выжил, но получил серьезные травмы. В справке от ветеринаров написано, что у питомца сотрясение мозга, ушиб всех внутренних органов, шоковое состояние.

Дочь хозяйки кота Алина приехала в полицию, чтобы написать заявление. Оказалось, что в тот же день ночью в травмпункт обратился их сосед Артем. Его расцарапала кошка. Вскоре мужчина написал сообщение Алине, где признался, что он не истязал кота, хотя последний «вцепился в руку и жевал до кости».

В полиции сообщили, что участковый рассматривает два заявления. От поцарапанного соседа и от хозяев кота, дело пока не возбуждали.

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