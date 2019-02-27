«Вцепился в руку и жевал до кости»: барнаулец написал заявление в полицию на кота

В полицию поступило заявление от барнаульца Артема, который рассказал, что пострадал от нападения кота. Однако хозяйка животного, напротив, утверждает, что жертва — ее питомец, сообщают «Наши новости».

Кот Маркиз несколько дней назад незаметно сбежал из квартиры, его хозяйка Нелли Витошкина развесила объявления, на которое сразу отозвались. Дворник рассказала, что кот лежит в контейнере для мусора. По словам хозяйки, кто-то связал ему передние лапы, а потом сбросил с 10 этажа в мусоропровод.

Кот выжил, но получил серьезные травмы. В справке от ветеринаров написано, что у питомца сотрясение мозга, ушиб всех внутренних органов, шоковое состояние.

Дочь хозяйки кота Алина приехала в полицию, чтобы написать заявление. Оказалось, что в тот же день ночью в травмпункт обратился их сосед Артем. Его расцарапала кошка. Вскоре мужчина написал сообщение Алине, где признался, что он не истязал кота, хотя последний «вцепился в руку и жевал до кости».

В полиции сообщили, что участковый рассматривает два заявления. От поцарапанного соседа и от хозяев кота, дело пока не возбуждали.