Взломщик в Алтайском крае залез в дом к женщине, устал и уснул

44-летний житель Косихинского района пробрался в дом к местной жительнице и уснул. Сначала он хотел взять у хозяйки подработку, но ее не было дома, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

История произошла в мае в селе Контошино. Мужчина нигде не был трудоустроен и решил зайти к местной жительнице, чтобы та взяла его на подработку. Увидев, что хозяйки нет дома, он сорвал навесной замок и проник внутрь жилища, после чего лег на диван и уснул.

Позже сельчанин пояснял, что был пьян и пока шел — устал. В итоге он решил отдохнуть в доме потерпевшей.

Следком отмечает, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера.

Материалы уголовного дела направили в суд.