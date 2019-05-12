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Происшествия

Взрыв газа разрушил дом под Ростовом, есть погибшие

12 мая в половину первого ночи в поселке Чистоозерный Ростовской области в двухэтажном доме взорвался бытовой газ. Из-за этого обрушилась кровля, погибли мужчина и 9-летняя девочка, сообщает ТАСС.

Дом после взрыва
Дом после взрыва
МЧС России

Из дома эвакуировали 12 человек. Одна из них, пожилая женщина, находится в больнице в тяжелом состоянии.

В местной больнице организовали пункт временного размещения, но жильцы дома разъехались по родственникам. На месте ЧП работали 89 человек и 23 единицы техники. Полиция начала проверку.

В администрации Богдановского сельского поселения взрыв газа повредил в общей сложности семь квартир из 16, две из них пострадали особенно серьезно, передает «Коммерсанъ». Спасатели не исключают, что дом может рухнуть.

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