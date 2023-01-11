Взрыв газа в жилом многоэтажном доме унес жизни троих в Караганде

По предварительным данным МЧС, газ взорвался в квартире на восьмом этаже 16-этажного здания. В результате взрыва произошел пожар, началось горение открытым пламенем. Обрушились межэтажные плиты и перегородки.
На место происшествия прибыли 50 человек личного состава и 12 единиц техники. Работали силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф.
Жильцов дома эвакуировали. Для них в условиях мороза прислали три вахтовых автобуса областного департамента по ЧС.
В квартире, где произошел взрыв, нашли тела трех погибших. Есть один пострадавший, его госпитализировали.
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