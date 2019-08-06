Взрыв под Ачинском: что известно о крупном ЧП на складе боеприпасов в Сибири

5 августа в 13:00 по мск под Ачинском Красноярского края на складе артиллерийских боеприпасов произошел взрыв. По данным РИА Новости, количество пострадавших на данный момент — 11 человек. Рассказываем, что известно о взрыве под Ачинском и что происходит в городе сейчас.

Что произошло

По предварительным данным, причиной возгорания стал подрыв снаряда. Произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, согласно информации пресс-службы Центрального военного округа.

«Взрывы раздаются на военных складах с боеприпасами под Красноярском <…> В ближайших к эпицентру домах повыбивало стекла. Люди массово бегут из своих квартир. Пожарные пока только едут на место. На всю округу звучит сирена», — писал telegram-канал Life Shot.

«Московский комсомолец» со ссылкой на ТАСС сообщил, что при взрыве погиб военнослужащий. По данным telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», в Министерстве обороны РФ отрицают это.

Склад, на котором произошел пожар, является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил страны. В ближайшие годы его собирались полностью расформировать, отмечает newslab.ru.

Что происходит в Ачинске сейчас

По данным мэрии Ачинска, на утро 6 августа эвакуировали почти 4 тыс. жителей близлежащих деревень. Для них развернули пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Часть жителей отправили в Красноярск, пишет РИА Новости.

По данным «Интерфакса», в районе взрывов закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км. Автомобильную дорогу между Ачинском и Назарово перекрыли для безопасности водителей, пишет newslab.ru.

Патрули полиции, Росгвардии и МЧС работают в опасной зоне Ачинска, вблизи которого произошел пожар. Проход сюда запрещен, сообщили в мэрии города.

Роспотребнадзор организовал мониторинг качества воздуха. Повышенной радиации в зоне взрыва нет, сообщает РИА Новости. По данным агентства, в Ачинске начались очереди на заправках. Местные жители жалуются на нехватку бензина.