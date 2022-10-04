Взрыв прогремел на химзаводе в Узбекистане

Взрыв произошел из-за начавшегося пожара. Он вспыхнул в цехе завода № 5 примерно в 08:30.
На место происшествия оперативно прибыли службы спасения.
Администрация подчеркивает, что на данный момент пожар ликвидировали. Пострадали два сотрудника завода. Их госпитализировали в больницу в Чирчике.
Взрыв на заводе «Максам-Чирчик»
Администрация Ташкентской области
Выброса вредных газов в окружающую атмосферу удалось избежать.
Известно, что АО «Максам-Чирчик» — второй по размерам производитель азотных удобрений в Узбекистане.