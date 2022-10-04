4 октября
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Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Узбекистане

Взрыв прогремел на заводе по производству азотных удобрений «Максам-Чирчик» в узбекском городе Чирчик, сообщают в Telegram-канале администрации Ташкентской области.

Взрыв на заводе "Максам-Чирчик"
Взрыв на заводе "Максам-Чирчик"
Администрация Ташкентской области

Взрыв произошел из-за начавшегося пожара. Он вспыхнул в цехе завода № 5 примерно в 08:30.

На место происшествия оперативно прибыли службы спасения.

Администрация подчеркивает, что на данный момент пожар ликвидировали. Пострадали два сотрудника завода. Их госпитализировали в больницу в Чирчике.

Взрыв на заводе &quot;Максам-Чирчик&quot;
Взрыв на заводе «Максам-Чирчик»
Администрация Ташкентской области

Выброса вредных газов в окружающую атмосферу удалось избежать.

Известно, что АО «Максам-Чирчик» — второй по размерам производитель азотных удобрений в Узбекистане.

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