Взрыв прогремел на химзаводе в Узбекистане

Взрыв прогремел на заводе по производству азотных удобрений «Максам-Чирчик» в узбекском городе Чирчик, сообщают в Telegram- канале администрации Ташкентской области.

Взрыв произошел из-за начавшегося пожара. Он вспыхнул в цехе завода № 5 примерно в 08:30.

На место происшествия оперативно прибыли службы спасения.

Администрация подчеркивает, что на данный момент пожар ликвидировали. Пострадали два сотрудника завода. Их госпитализировали в больницу в Чирчике.

Взрыв на заводе «Максам-Чирчик» Администрация Ташкентской области

Выброса вредных газов в окружающую атмосферу удалось избежать.

Известно, что АО «Максам-Чирчик» — второй по размерам производитель азотных удобрений в Узбекистане.