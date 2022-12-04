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Происшествия

Взрыв прогремел в школьной котельной в сибирском городе

В школьной котельной в селе Пикетное Марьяновского района Омской области взорвался паровой котел. Есть пострадавшие. Об этом сообщает СК по региону и Om1.ru.

В школьной котельной в сибирском городе прогремел взрыв
В школьной котельной в сибирском городе прогремел взрыв
СК по Омской области

Авария произошла 3 декабря около 15:00. В школьной котельной взорвался паровой котел на твердом топливе. От взрыва здание котельной рухнуло, а также пострадал 60-летний кочегар. Его доставили в больницу.

Om1.ru сообщает, в школе учатся 99 детей и 22 воспитанника детского сада, расположенного в том же здании. К счастью, дети не пострадали, так как суббота и воскресенье у них — выходные.

Разрушенная котельная отапливала школу, детский сад и шесть частных домов.

Специалисты Минэнерго рассказали Om1.ru, что из-за произошедшего пришлось отключить отопление в шести домах и здании школы. Население обеспечили альтернативным теплоснабжением (печное и электроотопление).

Школу обеспечивают тепловыми пушками, чтобы не допустить промерзания здания. Кроме того, провели работы по сохранности системы отопления и слили воду.

Школьников перевели на дистанционное обучение, воспитанников детского сада распустили.

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