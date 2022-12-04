4 декабря
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Происшествия

Взрыв в пятиэтажке обрушил два этажа в российском городе

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске 4 декабря. Рухнули два этажа. Есть погибшие, сообщает ТАСС.

Обрушение двух этажей в пятиэтажном доме в Нижневартовске
Обрушение двух этажей в пятиэтажном доме в Нижневартовске
Скриншот видео

Рухнули второй и третий этажи в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв газа в одной из квартир.

На момент написания новости, погибло пять человек, трое остаются под завалами. Спасателям удалось вытащить 10 жильцов.

В Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставили трех пострадавших, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Всего из дома эвакуировали 52 человек. Для них подготовили пункт временного размещения. Спасатели разбирают завалы.

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