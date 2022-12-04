Взрыв в пятиэтажке обрушил два этажа в российском городе

Рухнули второй и третий этажи в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв газа в одной из квартир.
На момент написания новости, погибло пять человек, трое остаются под завалами. Спасателям удалось вытащить 10 жильцов.
В Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставили трех пострадавших, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Всего из дома эвакуировали 52 человек. Для них подготовили пункт временного размещения. Спасатели разбирают завалы.
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