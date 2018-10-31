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31 октября
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Происшествия
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Взрыв в УФСБ в Архангельске устроил террорист-анархист

Управление Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовные дело по статье «теракт» и «незаконное ношение боеприпасов» по факту взрыва в здании УФСБ по Архангельской области. По предварительной информации, взрыв осуществил 17-летний парень. О своих мотивах он сам сообщил в Telegram.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В СКР сообщили, что самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний житель Архангельска. Взрыв произошел в «тамбуре» ведомства, в результате юноша погиб. Личность погибшего установлена по имеющимся у него при себе документам. Предварительно взрыв совершил студент 2-го курса Архангельского политехнического техникума 17-летний Михаил Ж. «Коммерсант» пишет, что о мотивах парень написал в одном из открытых чатов анархистов в Telegram за семь минут до взрыва.

В сообщении, говорится, что в здании УФСБ Архангельска «будет совершен теракт», ответственность за который он берет на себя. Причина в том, что в ФСБ якобы «пытают» людей и «фабрикуют» уголовные дела.

Спустя некоторое время после взрыва Следственный комитет России опубликовал в Twitter кадр с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен предполагаемый террорист. Вскоре твит оказался недоступен.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить мотивы подозреваемого, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Кроме того, правоохранительные органы должны установить и изучить круг общения подозреваемого, взаимоотношения и обстановку в его семье.

​31 октября в 09:00 у здания УФСБ по Архангельской области в Архангельске прогремел взрыв. Очевидцы сообщали, что после этого из дверей центрального входа повалил дым, позже началась эвакуация, из здания выносили раненых.

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