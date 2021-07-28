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Происшествия

Взрывом газа разнесло квартиру в барнаульской пятиэтажке

В квартире дома на ул. Молодежная, 37 в Барнауле произошел взрыв газа, сообщили 28 июля очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Взрыв газа в доме на Молодежной.
Взрыв газа в доме на Молодежной.
vk.com/incident22

Как видно по фото, из-за хлопка газовоздушной смеси в квартире разнесло балкон. Также повреждена межкомнатная и наружная стена, пожара не было, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пострадала пожилая женщина и девочка, они госпитализированы, рассказали в пресс-службе администрации Барнаула.

На место выехали службы МЧС, скорой помощи, управление ГОЧС города, глава Барнаула Вячеслав Франк, заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

Вопрос находится на личном контроле у Вячеслава Франка.

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