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Происшествия

Взрослые брат и сестра подожгли машину с 6-летней девочкой

В Иркутске подожгли машину, с сидевшей в ней маленькой девочкой.

Канистра, бензин.
Канистра, бензин.
СС0

ЧП произошло в рабочем поселке Маркова. По версии следствия, мужчина и женщина подъехали к парковке здания по улице Верхняя на Nissan Qashqai.

Мужчина вышел, облил горючей жидкостью припаркованную Mazda 6, в которой сидела шестилетняя девочка.

Подозреваемый поджег машину и убежал.

«Малолетняя, увидев огонь, испугалась и выбежала из автомобиля», — уточнили в региональном управлении СК РФ.

Подозреваемые — 53-летний Дмитрий Маценко и его 42-летняя сестра Ирина Маценко. Их объявили в федеральный розыск, пишет Тайга.инфо.

Дело возбуждено по покушению на убийство ребенка общеопасным способом группой лиц (ч. 3 ст. 30, пункты «в», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК).

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