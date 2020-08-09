Взятка года. В российском регионе судья запросила с предпринимателя всего-то 25 млн рублей

Юлия Добрынина рассматривала дело в отношении волгоградского предпринимателя Юрия Зубкова. Его обвиняли в поджоге дома губернатора области Андрея Бочарова.
Преступление было совершено 16 ноября 2016 года в Тракторозаводском районе Волгограда, неизвестные попытались поджечь стену частного дома, который находился в пользовании губернатора и членов его семьи. При расследовании дела подозрения пали на Зубкова.
Добрынина была, вероятно, настолько уверена в своих полномочиях, что предложила семье предпринимателя за круглую сумму выпустить Зубкова по причине болезни.
Супруга Зубкова согласилась и передала алчной служительнице Фемиды сначала 20 млн рублей. Но та затребовала еще пять. Тогда семья Зубкова обратилась в ФСБ.
Задержание Юлии Добрыниной происходило во время передачи взятки в одном из фешенебельных ресторанов города. Когда на судью надели наручники, она устроила истерику, пишет информагентство «Царьград».
Ранее сообщалось, что Добрынина может занять пост председателя Волгоградского областного суда. Но теперь с такой мечтой она может расстаться.