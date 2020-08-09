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Происшествия

Взятка года. В российском регионе судья запросила с предпринимателя всего-то 25 млн рублей

В Волгограде 8 августа была арестована председатель районного суда Юлия Добрынина. Ее подозревают в вымогательстве взятки в фантастическом размере 25 млн рублей.

Судья Юлия Добрынина.
Судья Юлия Добрынина.
Волгоградский районный суд.

Юлия Добрынина рассматривала дело в отношении волгоградского предпринимателя Юрия Зубкова. Его обвиняли в поджоге дома губернатора области Андрея Бочарова.

Преступление было совершено 16 ноября 2016 года в Тракторозаводском районе Волгограда, неизвестные попытались поджечь стену частного дома, который находился в пользовании губернатора и членов его семьи. При расследовании дела подозрения пали на Зубкова.

Добрынина была, вероятно, настолько уверена в своих полномочиях, что предложила семье предпринимателя за круглую сумму выпустить Зубкова по причине болезни.

Супруга Зубкова согласилась и передала алчной служительнице Фемиды сначала 20 млн рублей. Но та затребовала еще пять. Тогда семья Зубкова обратилась в ФСБ.

Задержание Юлии Добрыниной происходило во время передачи взятки в одном из фешенебельных ресторанов города. Когда на судью надели наручники, она устроила истерику, пишет информагентство «Царьград».

Ранее сообщалось, что Добрынина может занять пост председателя Волгоградского областного суда. Но теперь с такой мечтой она может расстаться.

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