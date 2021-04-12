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Происшествия

«Я ковидный, мне терять нечего»: в Барнауле мужчина ограбил офис микрозаймов и уехал на автобусе

Утром 12 апреля неизвестный мужчина с ножом вломился в офис микрокредитной организации на ул. Антона Петрова. Видео, на кадры которого попал момент разбойного нападения, опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Нападение на офис микрозаймов в Барнауле.
Нападение на офис микрозаймов в Барнауле.
"Инцидент Барнаул".

Мужчина, угрожая ножом, приказывает сотруднице офиса держать руки на столе и не дергаться. Потом заставляет ее достать деньги из сейфа, отвернуться к стене и считать до 20.

«Я ковидный, мне терять нечего», — заявил преступник.

Напоследок он говорит, чтобы девушка не переживала: «Не будешь дергаться — ничего не будет».

Забрав 20 тыс. рублей мужчина скрылся на автобусе 53-го маршрута.

Девушка после ухода грабителя нажала тревожную кнопку — через 6 минут приехала группа быстрого реагирования.

Подозреваемому на вид 35−40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения.

Был одет в темную куртку, черную шапку с отворотом, синие джинсы и черные ботинки.

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