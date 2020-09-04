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Происшествия

«Я омерзительный, пьяный человек»: Ефремов зачитал в суде стихотворение в память о погибшем в ДТП

Актер Михаил Ефремов зачитал в суде стихотворение, которое он написал в память о погибшем водителе Сергее Захарове, пишет «Лента».

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Сделан он это, выступая перед судом с последним словом.

«Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек.
Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края», — зачитал Ефремов.

В прениях сторон Ефремов участвовать отказался. Свою вину он признал.

Напомним, что прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года. Это почти максимальный срок по соответствующей статье УК РФ.

Приговор по делу озвучат 8 сентября.

Трагедия с участием Михаила Ефремова случилась 8 июня в центре Москвы. По данным следствия, Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров умер в больнице.

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