«Я омерзительный, пьяный человек»: Ефремов зачитал в суде стихотворение в память о погибшем в ДТП

Сделан он это, выступая перед судом с последним словом.

«Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края», — зачитал Ефремов.