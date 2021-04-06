«Я закричала детям, чтобы выпрыгивали из окон». Стали известны подробности обрушения жилого дома в Барнауле

В краевой столице едва не случилась страшная трагедия. В аварийном доме на ул. 1-я Западная, 51 произошло обрушение несущих конструкций. Опорная металлическая балка вывалилась и могла ударить по газовой трубе, проходящую под ней. Балка чудом зацепилась за козырек пластикового окна, что спасло жителей от взрыва бытового газа. Пострадавших барнаульцев экстренно эвакуировали из разваливающегося здания. Altapress.ru побывал на месте происшествия.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная, 51.

«Сначала мы услышали грохот»

Как рассказали сами жильцы злополучного дома, обрушение произошло поздно вечером, в начале одиннадцати. Балка вывалилась над угловым подъездом.

«Мы были на улице. Только отошли от своего подъезда, как тут же сверху начало что-то валиться. Вход оказался заблокирован. Я закричала детям, чтобы выпрыгивали из окон. Они выбирались в чем были — без верхней одежды. Хорошо, что друзья привезли теплые вещи, нам ведь еще долго пришлось здесь стоять», — рассказала жительница обрушившегося дома Надежда Полякова.

Она добавила, что со стороны ул. 1-й Западной из дома тоже выпрыгивали люди. Всего из аварийного здания выбрались 11 человек, включая четверых детей.

Жильцы тут же позвонили на горячую линию 112. Спасатели приехали оперативно. Людей, оказавшихся заложниками в собственных квартирах, эвакуировали сотрудники МЧС.

«Бабушку со второго этажа снимали при помощи вышки, она ведь совсем не ходячая», — добавила Надежда.

Другой очевидец — Вера Семенова — живет в соседнем подъезде. Вот, что рассказала она:

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

«Вначале мы услышали грохот, видимо выпадающие кирпичи ударяли по трубе. Сначала мы решили — что-то падает с другой стороны и грохочет по трубе. Потом было небольшое затишье, поэтому мы немного успокоились. А потом к нам прибежали соседи, пришли сотрудники полиции. Мы вышли посмотреть, что же тут творится, а увидев, начали очень быстро собираться. Уходили, в чем есть», — пояснила Семенова.

Пушистые заложники

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

Жильцы добавили, что на момент начала эвакуации в аварийном здании не были отключены ни электроэнергия, ни газ. Тем временем балка продолжала нависать над газовой трубой, проходящей по периметру дома на уровне второго этажа.

«В любой момент мог произойти взрыв, поэтому мы очень быстро собирались. Успели захватить только документы. В квартирах остались домашние животные. Мы еще за них переживаем. Мы не можем их забрать — в дом не запускают», — с горечью в голосе пояснила Вера Семенова.

«Мы пришли сюда и теперь не знаем, что делать. Они там голодные, а вокруг шум, грохот», — подчеркнула Надежда.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

После эвакуации большая часть жильцов разваливающегося дома отправились к родственникам и друзьям. В пункт временного пребывания уехали всего несколько человек. Среди них — люди преклонного возраста. По словам участников событий, предполагалось, что они там только переночуют.

Что касается причин едва не случившейся трагедии, у жильцов дома есть предположение. Виной всему — бездействие профильных организаций, которые вовремя не очищали крышу и карниз от снега и льда.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

«Мы уже били тревогу, обращались в жилищную компанию — сверху свисали намороженные сталактиты льда и снега. После скандала и обращения в администрацию, нам удалось добиться, чтобы их хотя бы убрали. Возможно, если бы под ними все это не промокло, то таких последствий удалось бы избежать», — рассказали жильцы.

Жилой двухэтажный жом на ул. 1-я Западная, 51 был признан аварийным с 2019-го года. В этом же году жильцам пришло требование от мэрии о сносе здания. По словам жителей дома их должны были расселить еще в феврале 2021-го.

Халатность? Следком проверит

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

В то время, когда altapress.ru приехал на объект, здесь уже работали сотрудники краевой прокуратуры и проводили осмотр аварийного здания.

«Вместе с экспертами АЛСЭ мы проводим повторный осмотр объекта, опрашиваем жильцов и собираем все документы — когда дом был признан аварийным, почему не было произведено никаких действий. Решение о дальнейших действиях будет приниматься после тщательной проверки», — пояснил следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СК РФ по Алтайскому краю Вадим Гуськов.

В Барнауле произошло обрушение несущих конструкций в доме на ул. 1-я Западная , 51. Анна Зайкова.

В пресс-службе надзорного органа пояснили, что проверка соблюдения жилищного законодательства организована городской прокуратурой, «в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления города, управляющей организации по надлежащему содержанию данного дома, своевременному проведению текущего и капитального ремонта».

«Кроме того, будет установлено, представляет ли угрозу жизни жильцам дома дальнейшее в нем проживание», — добавили в пресс-службе.

О других аварийных домах, где на улицу выливаются помои, а на людей падают потолки, читайте в ближайшее время на altapress.ru в рубрике «Недвижимость».