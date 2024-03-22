23 марта
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Происшествия

Ядовитый шлейф исландского вулкана движется к России

Извержение вулкана Рейкьянес привело к выбросу гигантского шлейфа токсичного диоксида серы.

Вулкан Ключевская Сопка. Извержение.
Вулкан Ключевская Сопка. Извержение.
NASA Earth Observatory images by Robert Simmon, СС0

Шлейф движется в сторону России.

Вулкан выбрасывал около 50 килограммов диоксида серы в секунду, указывает Газета.Ru. Местных жителей попросили не выходить из дома. Также эвакуировали работников электростанции, которая находится неподалеку от вулкана.

Этот вулканический шлейф может повредить озоновый слой планеты.

Ранее сообщалось, что вулканическая лава добралась до жилых домов и стала их сжигать. Лава от вулкана Фаградальсфьядль недалеко от города Гриндавик (Исландия) достигла домов.

Сгорели несколько домов. Большую часть лавы удержали и направили в сторону защитные барьеры. Энергоинфраструктура повреждена как из-за землетрясений, так и из-за потоков лавы. В огненную ловушку попали овцы. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Жителей успели эвакуировать.

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