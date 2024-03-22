Ядовитый шлейф исландского вулкана движется к России

Шлейф движется в сторону России.

Вулкан выбрасывал около 50 килограммов диоксида серы в секунду, указывает Газета.Ru. Местных жителей попросили не выходить из дома. Также эвакуировали работников электростанции, которая находится неподалеку от вулкана.

Этот вулканический шлейф может повредить озоновый слой планеты.

Ранее сообщалось, что вулканическая лава добралась до жилых домов и стала их сжигать. Лава от вулкана Фаградальсфьядль недалеко от города Гриндавик (Исландия) достигла домов.

Сгорели несколько домов. Большую часть лавы удержали и направили в сторону защитные барьеры. Энергоинфраструктура повреждена как из-за землетрясений, так и из-за потоков лавы. В огненную ловушку попали овцы. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Жителей успели эвакуировать.

Самое важное - в нашем Telegram-канале