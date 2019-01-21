Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
96

Якутские девочки сбежали из детсада и получили обморожение и переохлаждение

В Якутии из детского сада сбежали две девочки, их никто не хватился, пока за детьми не пришли родители. Дети пострадали от холода, сообщает региональный Следком.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

По сообщению регионального Следственного комитета, на прошлой неделе две воспитанницы пятилетнего возраста ушли из подготовительной группы детсада «Туллукчаан» в селе Намцы. Одна из девочек сама пришла домой, а вторую на улице увидел водитель проезжавшей автомашины и отвез к родителям.

Пропажу детей обнаружили лишь после того, как за одной из девочек пришла ее мать.

Пока дети бродили по улицам на 40-градусном морозе, одна из девочек получила обморожение пальцев рук, а у второй зафиксировали общее переохлаждение, пишет «Росбалт».

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении дела.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость