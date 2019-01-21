Якутские девочки сбежали из детсада и получили обморожение и переохлаждение

По сообщению регионального Следственного комитета, на прошлой неделе две воспитанницы пятилетнего возраста ушли из подготовительной группы детсада «Туллукчаан» в селе Намцы. Одна из девочек сама пришла домой, а вторую на улице увидел водитель проезжавшей автомашины и отвез к родителям.
Пропажу детей обнаружили лишь после того, как за одной из девочек пришла ее мать.
Пока дети бродили по улицам на 40-градусном морозе, одна из девочек получила обморожение пальцев рук, а у второй зафиксировали общее переохлаждение, пишет «Росбалт».
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении дела.