Якутский депутат с лопатой наперевес напал на полицейского

В Верхневилюйском улусе Якутии передано в суд уголовное дело в отношении сельского депутата, сначала побившего женщину, а затем напавшего с лопатой на сотрудника полиции.

Следствием установлено, что на национальном празднике в селе Оросу инспектор ДПС и находившийся с ним в служебной машине участковый увидели, что нетрезвый депутат бьет свою сожительницу. После того, как полицейские потребовали прекратить избиение, народный избранник убежал, пригрозив женщине, что разберется с ней потом. Инспектор ДПС проследовал за ним в дом, пишет «РГ».

Но внезапно разозлившийся депутат взял в руки лопату и нанес ею несколько ударов — в голову, в левую руку и правое предплечье потерпевшему, инспектору ДПС.

Полицейские «успокоили» разбушевавшегося депутата с помощью спецсредств. Протрезвев, мужчина полностью признал вину, поэтому расследование заняло чуть больше недели.

Судить его будут по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).