Яркие похождения тихони: как житель Барнаула облапошил крупную европейскую фирму и отделался легким испугом

Житель краевой столицы Евгений Ильин в 2016 году обманул эстонскую фирму «ЭРТС ЕККА» более чем на 6 млн рублей. Нечистоплотный делец обещал два вагона чечевицы, но вместо этого пропал с радаров. Дело о мошенничестве длилось около пяти лет. Накануне суд вынес решение — Ильин получил 4 года условно. Если верить экспертам, в юридической практике это первый случай, когда обвиненный в крупном мошенничестве получает столь мягкий приговор. О честном бизнесе, преданном доверии и обманутых алтайских колхозниках — в материале altapress.ru.

Король и капуста

Директор фирмы «ЭРТС ЕККА», эстонка русского происхождения Елена Когер охарактеризовала Евгения Ильина как молодого и очень невнятного человека. Ее до сих пор удивляет, как настолько «бесхребетный» барнаулец мог провернуть столь серьезную схему.

Капуста. Огород ССО

«Я больше 10 лет спокойно работала с алтайскими сельхозпроизводителями и никогда не сталкивалась с подобными случаями. Такое со мной впервые, хотя наивной меня уже давно нельзя назвать. Закупала большие партии зерна и почти всегда вносила стопроцентную предоплату», — подчеркнула Когер.

В судебном приговоре (есть в распоряжении altapress.ru. — Прим. ред.) сказано, что Ильину 34 года. Он женат, имеет двоих несовершеннолетних детей и, судя по всему, нигде официально не работает. У фигуранта незаконченное высшее образование. До сих пор судимостей у него не было. Мужчина живет со своей семьей в Барнауле, в поселке Лесной.

По словам потерпевшей стороны, во время следствия Ильин вел себя довольно уверенно. Не раз менял машины, при этом выбор всегда падал на авто исключительно премиум-класса. На них-то он и приезжал на заседания. При этом, о форме одежды задумывался редко, мог заявиться в зал суда в шортах и сланцах.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

«Не понимаю эту молодежь. Она не рвется работать, а хочет все и сразу. Ильин не исключение. Такой молодой парень пошел нечестным путем. И ради чего ­ чтобы легко получить много денег? Как после этого налаживать деловые отношения с новыми партнерами? Теперь я не раз подумаю, прежде чем заключить договор с небольшим предприятием, буду работать с крупными и проверенными поставщиками», — сокрушается Елена Когер.

Похождения менеджера Степана

Мужчина в бейсболке. pixabay.com.

Компания «ЭРТС ЕККА» стала для Евгения Ильина настоящей «золотой жилой».

До этого он промышлял «по мелочи» и выбирал в качестве «жертв» рыбок попроще — небольшие сельскохозяйственные фирмы. Бил по живому — предлагал дешевое дизельное топливо в рассрочку.

Колхозники даже не догадывались, с кем имеют дело и охотно подписывали договоры о поставках ГСМ, перечисляя ушлому дельцу предоплату за предоплатой. Так на его крючок попались две небольшие фирмы: «Ушаков» и «Зырянов». Первую Ильин раскрутил на 328,2 тыс. рублей, вторую — на 223 тыс. рублей.

Мешки. Колхозники. pixabay.com.

Обоим предпринимателям — Виталию Ушакову и Владимиру Зырянову — Ильин представлялся менеджером фирмы «Мегаопт» по имени Степан. Он общался с колхозниками только удаленно — по телефону. Документы пересылал на электронную почту.

Важная деталь: Ильин нанес потерпевшим материальный вред на сотни тысяч рублей. Так, Ушаков из-за истории с горючкой провалил посевную компанию. Понятно, что для небольшого предприятия это стало настоящей катастрофой.

Продавец воздуха

Топливо. открытые источники ( CC0)

Схема была проста и незатейлива. В 2016 году Ильин вышел на своего знакомого обнальщика Васильева А.А. (так он указан в деле). Тот, хоть и действовал вне правовых рамок, в деле своего приятеля выступал свидетелем.

У Васильева было несколько законно зарегистрированных фирм, через которые он и производил обналичивание денег. В числе прочих оказалась компания «Мегаопт». Формально ее возглавлял директор Михаил Платонов.

Ильин попросил Васильева обналичить деньги и предоставить ему реквизиты, учредительные документы, печать и электронную почту «Мегаопта» для поддержания контактов с контрагентами.

Калькулятор. Документы. СС0

В деле сказано, что сам Васильев ни о чем не догадывался, и поделился со знакомым всеми документами и электронными ресурсами. Не отказал он и в обналичивании регулярно падавших на счет его фирмы средств. Разумеется, свои услуги он предоставлял не за «спасибо».

Имея в распоряжении все необходимое, Ильин и проворачивал свои «делишки». Следствию стало известно (и это отражено в вводной части приговора суда. — Прим. ред.), что в январе 2016 года барнаулец, изучив сельскохозяйственный рынок, вышел на компанию «Ушаков», а позже — на фирмы «Зырянов» и «Авангард».

Представляясь менеджером «Мегаопта» Степаном, Ильин «впарил» колхозникам несуществующую горючку. С Ушаковым он умудрился заключить договор на 1 млн с лишним, предложив 42,24 тыс литров дизельного топлива по цене 25,9 рублей за литр — явно ниже рыночной. С «Авангардом «- на 10,3 тыс. литров (26 рублей за литр), а с компанией «Зырянов» — на 18,3 тыс. литров (26 рублей за литр).

Трактор МТЗ с ковшом. spec.drom.ru/novosibirsk

Ушаков и Зырянов, получив необходимые документы, доказывающие серьезные намерения «Мегаопта», перечислили на счет фирмы по 30% предоплаты.

Между руководителем «Авангарда» Ахмадулой Идрисовым и предпринимателем Владимиром Зыряновым на тот момент были личные финансовые договоренности. Один был должен другому, поэтому за топливо заплатил именно Зырянов. Он и проходил по делу в качестве потерпевшего.

Не трудно догадаться, что после получения денег — в общей сложности более 550 тыс. рублей — менеджер Степан просто пропал и на связь больше не выходил.

Крупный улов

Большой улов. pixabay.com.

Весной 2016 года Ильину попалась «золотая рыбка» в лице Елены Когер.

«В этот период мне нужно было срочно найти два вагона чечевицы. У меня горели сроки контракта, заключенного с крупной европейской фирмой. Со мной связался молодой человек, представившийся директором компании «Мегаопт» Михаилом Платоновым. Но за него, по-сути, поручился мой давний партнер Евгений Зиновьев», — рассказала Елена Когер.

Экспертиза. Pixabay.com

Елена знала Зиновьева уже давно. Он является директором компании по грузоперевозкам «Транс-Стандарт». Именно эту фирму и выбрал Ильин для перевозки мифической чечевицы. Более того, он, дабы завуалировать свои намерения, договорился с Зиновьевым о перевозке двух вагонов бобовых в Эстонию. Более того, он не поскупился на экспертизу (3,4 тыс. рублей) и мешки для фасовки чечевицы, а точнее, воздуха (более 50 тыс. рублей).

Кстати, экспертиза была сделана на совесть. История умалчивает, где Ильин-Платонов взял два килограмма бобовых в качестве образца, но прошли они «на ура». Их проверяли в «Центре оценки зерна». Учреждение выдало положительное заключение.

Поле. Зерновые. pixabay.com.

Заверенный документ, а также фотографии чечевицы, «тихоня» выслал Когер. Бизнесвумен подписала контракт на 8,25 млн рублей за 135,6 тонн чечевицы, цена которой составила 60,9 рублей за килограмм.

Внешне ничего не выглядело подозрительным. Весной 2016 года эстонская компания «ЭРТС ЕККА» выслала на счет «Мегаопта» аванс за первую партию в размере 4,1 млн рублей. После этого Ильин-Платонов потребовал предоплату за вторую партию. А это еще более 2,064 млн рублей.

После этого новоиспеченный миллионер начал «теряться».

Эстония. Таллин. pixabay.com.

«Я терпеливо ждала поставку. Ильин первое время выходил на связь и объяснял задержки вполне объективными причинами. А потом в России начались длинные майские праздники. Но когда они закончились, чечевица так и не прибыла. Вот тогда-то я и заподозрила неладное. Оказалось, я впервые за 20 с лишним лет работы в сельскохозяйственной отрасли стала жертвой нечистого на руку человека. Прилетело, как говорится, откуда не ждали — из Алтайского края, который я искренне люблю и где уже 10 лет покупаю очень качественную и чистую продукцию», — рассказала altapress.ru бизнесвумен из Эстонии.

«Вор должен сидеть в тюрьме»

Правосудие. Суд. Молоток СС0

После этого начался длительный процесс подачи заявлений, выяснения всех обстоятельств случившегося, судебные заседания и т. д. Хождения по мукам завершились 19 августа этого года.

Согласно приговору судьи Октябрьского районного суда Анастасии Искусновой, Евгений Ильин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ему было назначено наказание в виде четырех лет условно с пятилетним испытательным сроком.

Поле. Комбайн. pixabay.com.

«В сложившейся юридической практике по такого рода делам настолько мягкий приговор можно считать прецедентом. Как правило, суды назначают реальный срок, особенно в условиях, когда подсудимый вины своей не признает и не торопится отдавать незаконно присвоенные деньги», — пояснил юрист Сергей Гераскин.

Елену Когер такое решение тоже не особо обрадовало. Конечно, она хочет получить обратно свои деньги, и условный срок теоретически может этому способствовать — предполагается, что осужденный будет работать и постепенно отдавать присвоенное. Но ее больше волнует тот факт, что мягкий приговор может спровоцировать Евгения Ильина на другие преступления, ведь условный срок — это для него «манна небесная».

«Нельзя, чтобы он оставался безнаказанным. Я считаю, что такой подход только провоцирует людей на дальнейшие преступления», — заметила она.

Суд. Решение суда. Pixabay.com

В итоге, Елена Когер, как и другие потерпевшие подготовили апелляцию. Они надеются, что смогут добиться реального срока для «тихони».

Более того, Когер намерена обратиться в российское консульство в Эстонии, чтобы придать делу большую огласку. Елена подчеркнула, что на этом она не остановится и будет добиваться справедливости во всех инстанциях.

«Алтай в моем сердце»

Ситуация, в которую попала предпринимательница из Эстонии, наглядно показывает, как один человек может поставить под удар надежность целой отрасли.

Кучерлинское озеро в горах Алтая. Лидия Соколова

Компания «ЭРТС ЕККА», по словам Сергея Гераскина, представителя Когер в нашем регионе, за 10 лет работы она заключила договоры с поставщиками зерна, масленичных и бобовых культур Алтайского края более чем на миллиард рублей. Это большое подспорье для аграрного региона. А столкновения с мошенниками и нечистыми на руку дельцами могут запросто отпугнуть европейского партнера.

Елена Когер искренне полюбила Алтай, когда побывала здесь с рабочим визитом. Ее удивило все: природа, неплохой уровень развития региона и, конечно же, люди. Но не все.