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Происшествия

На Алтае муж рублем ответил за защиту пьяной супруги за рулем

Суд наказал мужчину, который решил вступиться за свою супругу перед полицейскими, несмотря на то, что его избранница села пьяной за руль и врезалась в столб. Об этом сообщили «Каменские известия».

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Все случилось ночью 26 июня 2020 года. Пьяная компания молодых людей разъезжала по городу на автомобиле, за рулем которого находилась нетрезвая девушка. Один из горожан позвонил в полицию с жалобой на громкие крики.

Полицейские прибыли на место и обнаружили пять пьяных человек. Они попросили молодежь отправиться домой. Компания села в ВАЗ 2110, управлять авто решила одна из девушек.

Увидев это, полицейские потребовали, чтобы автоледи остановилась, но она продолжила движение, не справилась с управлением и врезалась в опору линии электропередач.

Муж девушки вышел из машины вместе с другими приятелями, начал выражаться грубой нецензурной бранью.

«Увидев, что правоохранители составляют протокол на супругу, мужчина стал в их адрес отпускать скабрезные ненормативные выражения. Публично в присутствии посторонних оскорблять и унижать честь и достоинство представителей правопорядка, исполняющих свои должностные обязанности. За свое поведение впоследствии ему пришлось ответить», — пишет издание.

В суде он признал вину. Теперь заступнику нужно заплатить штраф 10 тыс. рублей.

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