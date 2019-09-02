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2 сентября
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Происшествия

Юная девушка облапошила бийчанку «снятием» порчи и сглаза

32-летняя бийчанка стала жертвой юной девушки, которая прямо на улице решила снять с нее порчу и сглаз. За «услугу» в итоге пострадавшая отдала деньги и украшения, сообщает региональное управление МВД.

Магический шар, экстрасенс.
Магический шар, экстрасенс.
СС0

Бийчанка в обеденное время пошла в массажный салон. По дороге ее окликнула незнакомка 18−20 лет и завязала разговор. Прохожая заявила, что на горожанке порча и попросила достать из кошелька деньги для проведения магических ритуалов. После прочтения «заклинаний» девушка попросила еще и золотые украшения. Как только сглаз якобы был нейтрализован, мошенница все вещи вернула владелице. Правда, потом вновь попросила дать деньги и ювелирные изделия.

Девушка сняла со своей ноги носок и завернула в него все предметы. Сверток привязала к поясу потерпевшей и сообщила, что трогать его временно нельзя. Женщина послушалась и только спустя пару часов обнаружила, что в носке ничего нет. В общей сложности ущерб бийчанки составил 16,5 тысяч рублей. Бийчанка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По подозрению в совершении преступления разыскивается женщина, на вид 18−20 лет, славянской внешности, волосы длинные светло-русые, собраны в хвост, губы тонкие, нос большой. Была одета в светло-розовую куртку с капюшоном, синие джинсы, белые носки и кроссовки. В руках находилась сумка темно-оранжевого цвета.

Добавим, что именно в Бийске «экстрасенсы» ведут себя очень активно этим летом. Одна женщина поплатилась украшениями за снятие сглаза, а другая потеряла 210 тысяч рублей.

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