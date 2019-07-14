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Происшествия

Юный житель Алтайского края украл сумку и потратил деньги на дорогой алкоголь

Молодого бийчанина подозревают в хищении чужой сумки, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина с сумкой. Покупки. Мода.
Женщина с сумкой. Покупки. Мода.
СС0

Потерпевшая женщина рассказала полицейским, что вместе с друзьями гуляла в парке и оставила сумку на лавочке. Внутри находились деньги, банковские карты и телефон. Когда женщина опомнилась, сумка уже пропала. Добычей злоумышленников стали почти 40 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 17-летний молодой человек. Подозреваемый признал свою вину, написал явку с повинной. По словам задержанного, он потратил деньги на дорогой алкоголь. Украденный телефон изъяли и вернули хозяйке.

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