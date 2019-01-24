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Юного барнаульца отправят в колонию за вооруженное нападение на пенсионерку и бармена

В Барнауле несовершеннолетнего местного жителя осудил за два разбойных нападения, пишет прокуратура Алтайского края.

В алтайской колонии.
В алтайской колонии.
УФСИН России по Алтайскому краю

Утром в середине августа 2018 года молодой человек подбежал к пенсионерке сзади, обхватил ее рукой за шею и повалил на землю. После этого приставил к шее женщины нож и, угрожая, потребовал отдать сумку. В итоге он сам вырвал сумку, в которой лежали деньги и телефон. После этого парень убежал.

Кроме того, ночью в конце августа барнаулец совершил еще одно преступление. Молодой человек надел на голову маску с прорезями для глаз, взял нож и зашел в бар, расположенный на территории Октябрьского района. Парень показал холодное оружие и потребовал передать ему деньги из кассы. Бармен закричала, попыталась оказать сопротивление. В ответ барнаулец схватил ее за волосы и три раза ударил ножом в область рук и груди. Также нанес удар кулаком по голове. Здоровью был причинен легкий вред.

Суд приговорил несовершеннолетнего барнаульца к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.

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