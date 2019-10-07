Юноша из Новосибирска выжил после столкновения с поездом

Трагедия произошла около Татарска.
Сообщается, что молодому человеку сделали операцию. Он находится в больнице и «помаленьку приходит в себя».
В ближайшее время к нему в палату ненадолго пустят маму.
В Новосибирской области 17-летнего парня сбил поезд. Он выжил, но лишился обеих ног, сообщает sib.fm.
Трагедия произошла около Татарска.
Сообщается, что молодому человеку сделали операцию. Он находится в больнице и «помаленьку приходит в себя».
В ближайшее время к нему в палату ненадолго пустят маму.
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