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Происшествия

Юноша из Новосибирска выжил после столкновения с поездом

В Новосибирской области 17-летнего парня сбил поезд. Он выжил, но лишился обеих ног, сообщает sib.fm.

Поезд. Вокзал.
Поезд. Вокзал.
СС0

Трагедия произошла около Татарска.

Сообщается, что молодому человеку сделали операцию. Он находится в больнице и «помаленьку приходит в себя».

В ближайшее время к нему в палату ненадолго пустят маму.

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