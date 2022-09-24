Юношу без головы нашли жители российской деревни

19-летний молодой человек попал под проезжающий поезд, ему отрезало голову.
В тот день он собирался переезжать в новую квартиру, которую подарили родители.
Ранее в новосибирском Академгородке обезглавили мужчину.
Жители деревни Большое Седельниково (Свердловская область) нашли обезглавленный труп молодого человека возле железнодорожных путей, сообщает ФАН.
19-летний молодой человек попал под проезжающий поезд, ему отрезало голову.
В тот день он собирался переезжать в новую квартиру, которую подарили родители.
Ранее в новосибирском Академгородке обезглавили мужчину.
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