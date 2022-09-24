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Происшествия

Юношу без головы нашли жители российской деревни

Жители деревни Большое Седельниково (Свердловская область) нашли обезглавленный труп молодого человека возле железнодорожных путей, сообщает ФАН.

Рельсы. Железнодорожные пути.
Рельсы. Железнодорожные пути.
СС0

19-летний молодой человек попал под проезжающий поезд, ему отрезало голову.

В тот день он собирался переезжать в новую квартиру, которую подарили родители.

Ранее в новосибирском Академгородке обезглавили мужчину.

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