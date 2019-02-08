Юной россиянке черви перегрызли барабанную перепонку, и ребенок оглох

Трагедия разыгралась в селе Бурлацком. Девочка жила в неблагополучной многодетной семье. Как установили в полиции, в семье — 9 детей, надлежащего ухода они не получали.

За гигиеной трехлетней девочки также никто не следил. Теперь ребенок на всю жизнь останется инвалидом, пишет «Росбалт».

В отношении родителей, которые довели девочку до такого состояния, возбуждено уголовное дело. Мировой суд приговорил каждого из родителей к 8 тыс. рублей штрафа. О судьбе детей, в том числе оглохшей девочки, в суде информации нет.