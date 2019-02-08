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Происшествия

Юной россиянке черви перегрызли барабанную перепонку, и ребенок оглох

На Ставрополье в ушной раковине трехлетней девочки нашли личинок мух-опарышей. Черви прогрызли барабанную перепонку ребенка, девочка оглохла, сообщает «СвоеТВ».

Девочка. Ребенок.
Девочка. Ребенок.
СС0

Трагедия разыгралась в селе Бурлацком. Девочка жила в неблагополучной многодетной семье. Как установили в полиции, в семье — 9 детей, надлежащего ухода они не получали.

За гигиеной трехлетней девочки также никто не следил. Теперь ребенок на всю жизнь останется инвалидом, пишет «Росбалт».

В отношении родителей, которые довели девочку до такого состояния, возбуждено уголовное дело. Мировой суд приговорил каждого из родителей к 8 тыс. рублей штрафа. О судьбе детей, в том числе оглохшей девочки, в суде информации нет.

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