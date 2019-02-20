Юную жительницу Алтайского края обвиняют в краже денег для оплаты онлайн-игры

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летней жительницы Бийска, обвиняемой в краже денег с карты бабушки, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2018 года девушка играла в приложении соцсети и чтобы продолжить, ей понадобились деньги. Подросток знала, что на кредитной карте бабушки есть средства и в течение месяца несколько раз тратила чужие деньги на игру. Всего девушка похитила около 7 тысяч рублей, причинив значительный материальный ущерб.

Женщина узнала, что с карты снимали деньги, когда ей пришло сообщение о необходимости внесения на счет денег. Потерпевшая обратилась в полицию, вскоре подозреваемую нашли. Внучка женщины не стала отрицать свою вину и раскаялась.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Кроме того, с несовершеннолетней усилили профилактическую работу.