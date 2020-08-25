За чудовищное изнасилование девушки алтайский садист получил 7 лет тюрьмы

23-летний житель Республики Алтай с особой жестокостью изнасиловал 18-летнюю девушку. Суд вынес преступнику приговор, сообщили в СУ СКР по региону.

Все произошло в ночь с 11 на 12 июня 2019 года в селе Майма. Молодые люди вместе распивали спиртное на улице. Парень ударил девушку кулаком в лицо и начал бить по телу после того, как она отказала ему в интимной близости.

После этого молодой человек повалил беззащитную девушку на землю, сорвал одежду, с особой жестокостью совершил в ее отношении иные действия сексуального характера, причинив травмы, а потом изнасиловал. Телесные повреждения оценили как тяжкий вред здоровью.

Девушка потеряла сознание. Мужчина оставил ее на земле и ушел.

Эксперты нашли у преступника признаки психотического расстройства личности с элементами садизма. Свою вину он признал полностью.

Суд назначил сельчанину наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.