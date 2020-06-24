Мошенники массово обманывают доверчивых жителей Бийска

Большинство разговоров начиналось с фразы «Вас беспокоит служба безопасности банка. Зафиксированы попытки несанкционированного перевода денежных средств».
Продолжая разговор, бийчане называли незнакомцам номера карт, коды из СМС-сообщений. В результате все теряли деньги.
Уберечься от обмана легко — просто положите трубку и скажите преступникам «Нет».
Кроме того, жертвой аферистов стала работница дома престарелых из Бийского района. Накануне женщина оформила в интернете заявку на получение кредита. На следующий день позвонили неизвестные и предложили внести страховку за выплату. В итоге потерпевшая лишилась почти 90 тыс. рублей.