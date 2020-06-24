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Происшествия

Мошенники массово обманывают доверчивых жителей Бийска

За понедельник, 22 июня, телефонные мошенники похитили у жителей наукограда Алтая более 320 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Всего зафиксированы шесть фактов мошенничества.

Мошенничество в интернете, деньги. Финансы.
Мошенничество в интернете, деньги. Финансы.
altapress.ru

Большинство разговоров начиналось с фразы «Вас беспокоит служба безопасности банка. Зафиксированы попытки несанкционированного перевода денежных средств».

Продолжая разговор, бийчане называли незнакомцам номера карт, коды из СМС-сообщений. В результате все теряли деньги.

Уберечься от обмана легко — просто положите трубку и скажите преступникам «Нет».

Кроме того, жертвой аферистов стала работница дома престарелых из Бийского района. Накануне женщина оформила в интернете заявку на получение кредита. На следующий день позвонили неизвестные и предложили внести страховку за выплату. В итоге потерпевшая лишилась почти 90 тыс. рублей.

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