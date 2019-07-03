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Происшествия

За пожароопасный сезон в Алтайском крае сгорело вдвое больше леса, чем в прошлом году

С начала пожароопасного сезона в Алтайском крае пострадало 380,2 га леса, что в два раза больше, чем за сезон 2018 года. Об этом в ходе онлайн-форума заявил министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин.

Лесные пожары на Алтае.
Лесные пожары на Алтае.
Алексей Грибков

В 2019 году пожароопасный сезон объявили с 5 апреля. По словам Попрядухина, это произошло из-за отсутствия осадков весной. В прошлом году его объявили 12 апреля.

За 88 дней сезона ликвидировали 184 лесных пожара, из них 15 обнаружили с воздуха. В 2018 году было 210 пожаров, но пострадало вдвое меньше площадей — 186,7 га. В 2017 еще меньше 165,9 га (229 пожаров).

«Сейчас начался период сухих гроз, средний класс пожарной опасности по условиям погоды третий», — подчеркнул министр.

В этом сезоне возбудили пять уголовных дел, выявили семь виновников лесных пожаров, привлекли к административной ответственности 192 нарушителя правил пожарной безопасности в лесах.

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