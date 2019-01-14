За две недели года в Алтайском крае в пожарах погибли 17 человек

Главная причина пожаров, по словам Степаненко, — это «праздничность настроения и безответственное поведение тех людей, которые потом и стали жертвами».
В качестве антипримера вице-премьер назвал Михайловский район, где случилось три пожара, каждый из которых забрал по две жизни, в том числе пожилых людей.
Такую статистику Степаненко назвал тревожной. По его словам, власти предпринимают меры для предотвращения пожаров.
Зампред правительства напомнил, что еще в прошлом году губернатор Виктор Томенко дал поручение взять на особый контроль вопрос сокращения жертв на пожарах и на водоемах.