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Происшествия
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За две недели года в Алтайском крае в пожарах погибли 17 человек

2019 год в Алтайском крае начался с роста числа пожаров и их жертв, сообщил 15 января вице-премьер по ЧС Игорь Степаненко. За две недели в огне погибли 17 человек.

Пожар, сотрудник МЧС.
Пожар, сотрудник МЧС.
04.mchs.gov.ru

Главная причина пожаров, по словам Степаненко, — это «праздничность настроения и безответственное поведение тех людей, которые потом и стали жертвами».

В качестве антипримера вице-премьер назвал Михайловский район, где случилось три пожара, каждый из которых забрал по две жизни, в том числе пожилых людей.

Такую статистику Степаненко назвал тревожной. По его словам, власти предпринимают меры для предотвращения пожаров.

Зампред правительства напомнил, что еще в прошлом году губернатор Виктор Томенко дал поручение взять на особый контроль вопрос сокращения жертв на пожарах и на водоемах.

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