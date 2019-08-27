За гибель 24 десантников в Сибири повторно арестовали строителя

В Москве арестовали топ-менеджера ООО «Ремэксстрой» Дмитрия Баязова — одного из ключевых фигурантов уголовного дела об обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске, в результате которого погибли 24 военнослужащих. По ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России Хамовнический райсуд Москвы повторно арестовал Баязова — до 21 октября.

Расследование дела давно завершено, и вскоре обвиняемые должны предстать перед судом, пишет ». По одной из версий, Баязов собирался бежать от правосудия за границу.

Защита господина Баязова, подтвердив его арест, от подробных комментариев воздержалась, сообщив лишь, что он связан с делом об обрушении казармы.

27 октября 2015 года постановлением того же Хамовнического райсуда господин Баязов уже заключался под стражу. Тогда в СИЗО Баязов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), провел год, после чего вышел под подписке.

Сейчас в его деле помимо этой статьи ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 (злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере).

Обрушение казармы. mchsmedia.ru.

Ремонт и приемка

Как установило предварительное следствие, построенная с серьезными дефектами еще в 1975 году казарма была отремонтирована ООО «Ремэксстрой» (гендиректор Александр Дорофеев, руководитель проекта Дмитрий Баязов) с сентября 2013-го по февраль 2014 года со всевозможными нарушениями.

Эксперты пришли к выводу, что комплекс работ, не соответствующих аварийному состоянию здания, лишь ухудшил его устойчивость, пишет mail.ru.

Несущая способность стен была нарушена навесным фасадом, для крепления которого в кладке просверлили множество отверстий, и на всех четырех этажах здания деревянные полы заменили тяжелейшей бетонной заливкой.

Трагедия

Часть казармы рухнула 12 июля в 22:36 по местному времени, через 36 минут после того как личный состав размещенного в ней батальона десантников получил команду «отбой». Шойгу каждые полчаса докладывал Путину о ситуации с обрушением казармы в Омске.

24 военнослужащих погибли, еще несколько человек стали инвалидами.

В казарме находились 337 военнослужащих.