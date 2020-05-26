За изнасилование врача отправили в тюрьму бывшего главу минздрава российского региона

По данным 7×7, Стрючков также должен будет выплатить потерпевшей 500 тыс. рублей компенсации.
По версии следствия, в конце апреля 2019 года пьяный Стрючков изнасиловал 27-летнюю знакомую, которая работает врачом в Сосновоборской участковой больнице. По словам женщины, Стрючков вызвал ее на территорию бывшего детского лагеря «Сказка» якобы для оказания медпомощи.
«Я никогда не давала никаких поводов, у нас не было никаких контактов, кроме ухода за его тетей. Но, когда он позвонил, я не могла ему отказать (в просьбе поехать осмотреть пациента), он же мой начальник. Мы приехали в охотничий дом, где больше никого не было. <…> Мне стало страшно, но я подумала: «Это же министр сидит». Он достал виски, и когда я отказалась пить, он сказал: «Тогда ты не станешь большим руководителем», — рассказывала женщина.
По ее словам, 60-летний министр предлагал ей должности главврача в нескольких районах области. После отказа он напал на нее и изнасиловал.
Стрючкова обвинили в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), пишет polit.ru. Он не признал свою вину.
Пензенский министр подал в отставку в конце апреля 2019 года. Он возглавлял областной Минздрав с 2012 года. По словам потерпевшей, его освободили от должности 29 апреля — за день до преступления.